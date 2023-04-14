Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, AKSA’nın Teknecik Elektrik Santrali’ne girmesini eleştirdi.
Atlı yazılı açıklamasında “Yabancı sermayeli özel bir şirket olan AKSA’nın, çevik kuvvet eşliğinde Teknecik Elektrik Santrali’ne girmesi, devlet eliyle kamu malına çökmektir” dedi ve Başbakan Ünal Üstel ve hükümete eleştirilerde bulundu.
Atlı, “Kıb-Tek ve onun santralleri kamu malıdır, bu toplumun kurumudur. Bunun adı devlet eliyle kamu malına çökmektir” dedi.
Teknecik’te şu an ciddi bir suç işlendiğini, devletin polisine özel bir şirketin korumacılığının yaptırıldığını, bunun büyük bir “skandal ve rezalet” olduğunu savunan Atlı, “El-Sen’le masaya oturmayan, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geri çekmeyen hükümet, orman kanunlarını devreye soktu” dedi.
Atlı, El-Sen'le uzlaşma çağrısı yaparak "Bu ülkenin hiçbir kurumunu size yedirmeyeceğiz. Bu kadarı fazla. Hepiniz yargılanacaksınız” ifadelerini kullandı.