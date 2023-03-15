Atlı, hükümeti FlyKHY konusunda eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı,hükümet üyelerinin Fly Kıbrıs Hava Yollarını “yerli-milli” havayolu olarak lanse etmeye çalıştığını iddia etti.

Atlı, yaptığı yazılı açıklamada, Fly Kıbrıs Hava Yolu’nun özel bir şirket olduğunu Hükümet yetkililerinin hava yolu şirketini “yerli-milli” diye lanse etmeye çalıştığını ileri sürdü.

“Bir şirketin Kıbrıslı sermayedarlardan oluşması, yerli-milli olduğu anlamına gelmez” diyen Atlı,

FlyKHY’nin başka bir havayolu şirketinden kiralanan bir uçakla, KKTC-Türkiye arası seferler yapacağını ifade etti.

Kurulan şirketin bir devlet yapısı olduğu algısı yaratılmaya çalışıldığını da ifade eden Atlı, "hükümet edenler çözüm yolları açsaydı bugün Kıbrıs Türkünün yerli-milli havayolu olacaktı" dedi.