Atlı, hükümeti FlyKHY konusunda eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı,hükümet üyelerinin Fly Kıbrıs Hava Yollarını “yerli-milli” havayolu olarak lanse etmeye çalıştığını iddia etti.
Atlı, yaptığı yazılı açıklamada, Fly Kıbrıs Hava Yolu’nun özel bir şirket olduğunu Hükümet yetkililerinin hava yolu şirketini “yerli-milli” diye lanse etmeye çalıştığını ileri sürdü.
FlyKHY’nin başka bir havayolu şirketinden kiralanan bir uçakla, KKTC-Türkiye arası seferler yapacağını ifade etti.
Kurulan şirketin bir devlet yapısı olduğu algısı yaratılmaya çalışıldığını da ifade eden Atlı, "hükümet edenler çözüm yolları açsaydı bugün Kıbrıs Türkünün yerli-milli havayolu olacaktı" dedi.