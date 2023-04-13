Atlı KIB-TEK’a ait trafoların elektriklerinin kesilmesi konusunda yapılan tahkikata değindi: “Etkin tahkikat yapılmalı…”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) ait trafolara girilerek elektriklerin kesilmesi konusuna ilişkin tahkikatın etkin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.
Yazılı açıklama yapan Atlı, polis tarafından dün Gazimağusa’da 7 trafonun aktif elektrik akımının bilinçli şekilde kesildiğine dair yürütülen soruşturmada tutuklanan ve görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıyan iki kişiden birinin UBP delegesi olduğunu savundu.
Atlı, kurumda örgütlü sendika El-SEN’in, iki haftadır devam eden Kamu İhale (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nda AKSA’ya özel yapılmak istenen değişikliğe karşı mücadelesinin zayıflatılmak ve toplumla sendikanın karşı karşıya bırakılmak istendiğini iddia etti.
Atlı, “EL-SEN günlerdir elektrikleri kendilerinin kesmediklerini, sadece oluşan arızalara müdahale etmeme eylemi yaptıklarını söyledi. Sendika, elektrik kesintilerinin, hükümet ve KIB-TEK yönetimi eliyle yapılan ve El-SEN’in üzerine atılan sabotajlar olduğunu yüksek sesle bağırdı. Bugün anlıyoruz ki; El-sen haklıydı” dedi.