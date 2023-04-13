Atlı KIB-TEK’a ait trafoların elektriklerinin kesilmesi konusunda yapılan tahkikata değindi: “Etkin tahkikat yapılmalı…”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) ait trafolara girilerek elektriklerin kesilmesi konusuna ilişkin tahkikatın etkin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Atlı, polis tarafından dün Gazimağusa’da 7 trafonun aktif elektrik akımının bilinçli şekilde kesildiğine dair yürütülen soruşturmada tutuklanan ve görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıyan iki kişiden birinin UBP delegesi olduğunu savundu.

Atlı, “Hükümetten kimse tahkikata müdahale etmeye sakın ha sakın kalkışmasın. Tahkikatın da yargı sürecinin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Yurdunun öz sermayesi ile kurulmuş, topluma ait kurumlarını koruyanlara sabotajlarla iftira atanların, maşalar tutarak bunları yaptıranların da bir gün yargılanacağını da unutmamaları gerektiğini hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

Atlı, kurumda örgütlü sendika El-SEN’in, iki haftadır devam eden Kamu İhale (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nda AKSA’ya özel yapılmak istenen değişikliğe karşı mücadelesinin zayıflatılmak ve toplumla sendikanın karşı karşıya bırakılmak istendiğini iddia etti.

Atlı, “EL-SEN günlerdir elektrikleri kendilerinin kesmediklerini, sadece oluşan arızalara müdahale etmeme eylemi yaptıklarını söyledi. Sendika, elektrik kesintilerinin, hükümet ve KIB-TEK yönetimi eliyle yapılan ve El-SEN’in üzerine atılan sabotajlar olduğunu yüksek sesle bağırdı. Bugün anlıyoruz ki; El-sen haklıydı” dedi.