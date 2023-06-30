Atlı: Öğretmenlerin yanındayız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, grev ve eylemlere katılan katılmayan birçok öğretmenin maaşından büyük miktarda kesinti yapılmasının Anayasal hakları engelleyen bir uygulama olduğunu savundu. Atlı bu anlayışa karşı öğretmenin ve sendikalarının yanında olduklarını belirtti.

Parti adına yazılı açıklama yapan Atlı, grev ve eylem hakkının Anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak, kişilerin ya da örgütlü emekçilerin bu haklarını kullanırken, “maaş kesintisi, vb.” diğer haklarıyla ilgili hak kaybına uğratılmasının, Anayasal bu hakkı engellemeye yönelik olduğunu kaydetti.

Hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın yanlış ve hatalı politikalarına karşın, eylem ve grev haklarını kullanan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) bağlı öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapıldığına işaret eden Atlı, “bu faşist ve baskıcı bir uygulamadır” dedi.

Sendikalarla görüşerek, kesintiler hakkında detaylı bilgi alan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, üstelik bu kesintilerin sadece eylem ve grevlere katılan öğretmenlerle sınırlı kalmadığını, raporlu ve izinli olan birçok öğretmene de normalde kesilmesi gerektiğinden “üç kat” daha fazla kesinti yapıldığını öğrendiğini ifade etti.