Atlılar toplu mezarının açılması, şehitlerin kimliklendirilerek defnedilmesi talep edildi

Atlılar toplu mezarının açılması, şehitlerin kimliklendirilerek defnedilmesi talep edildi
banner94
banner90

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği, toplu mezarda yatan şehitlerin hak ettikleri şekilde defnedilmesi için gereğinin yapılmasını talep etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, resmi kayıp şahıslar listesinde yer alan Atlılar şehitlerinin toplu mezarlarının açılması ve şehitlerin kimliklendirilmesi için Ocak 2023’te Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleri tarafından karar alındığı, bu kararın derneğe de bildirildiği kaydedildi.

banner91
Muratağa ve Sandallar’daki şehitlerin hak ettikleri şekilde defnedildiğinin anımsatıldığı açıklamada, Atlılar toplu mezarıyla ilgili konunun siyasi mülahazalarla sürüncemede bırakıldığı savunuldu.

“Atlılar Şehitleri toplu mezarının 2015’den bu yana bekletilmesi kabul edilmez. Acılarımız hep taze tutuluyor” denilen açıklamada Rum yönetimi siyasi istismar yapmakla suçlandı ve protesto edildi.

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Derhal geri aldıkları onayı vermelerini ve acı çeken kayıp yakınlarının hisleri ile oynamamalarını telkin ederiz. Toplu mezarda yatan şehitlerimizin kimliklendirilerek hak ettikleri şekilde defnedilmelerini acilen talep ediyoruz.”

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türk İslam Kültür Cemiyeti 14. Olağan Genel Kurulu...
Türk İslam Kültür Cemiyeti 14. Olağan Genel Kurulu...
  1. Kıbrıs
﻿