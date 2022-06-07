Atun: “Bütçe revizyonuna giderek 2022 yılı için onaylanan 12 milyar 770milyon TL’lik bütçe, 18 milyar 810 milyon TL’ye yükseldi”

Maliye Bakanı Sunat Atun, bütçe revizyonuna giderek 2022 yılı için onaylanan 12 milyar 770 milyon TL’lik bütçenin, 18 milyar 810 milyon TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Sunat Atun 2022 yılı bütçesinin içinde bulunulan bu enflasyon ortamından dolayı değişen fiyat düzeyleri ve hayat pahalılığı ödeneğinin de bu enflasyon oranına göre 2022 yılının esas bütçesinde öngörülenin çok daha yukarısında olacak olması sebebiyle bütçe revizyonuna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

TAK’ muhabirinin sorularını yanıtlayan Atun, dün Bakanlar Kurulu’nda ek bütçenin geçirildiğini dile getirerek, ek bütçenin yapılmasındaki en temel nedenin, yüksek enflasyonun ülkeye getirdiği olumsuz yansımaları ortadan kaldırabilme olduğunu belirterek, devletin hizmetleri ve yatırımlarında devamlılığı ve görevini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesine ilişkin mali alanı buna uygun hale getirmek ve Hayat Pahalılığı ödeneğinin yeniden düzenlenebilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Sene başında 2022 yılı için onaylanan bütçesinin 12 milyar 770 milyon TL olduğunu kaydeden Atun, bütçenin 12 milyar 770 milyon TL’den 18 milyar 810 milyon TL’ye yükseldiğini belirtti.

-“6 milyar 40 milyon TL’lik büyüme olacak”

Yerel bütçenin, 11 milyar 120 milyon TL’den 17 milyara 160 milyon TL’ye yükseldiğini kaydeden Atun, bu şekilde 6 milyar 40 milyon TL’lik büyüme olacağını vurguladı.

Oransal olarak bakıldığında ise genel bütçenin yüzde 47.3, yerel bütçenin de yüzde 54.3 düzeyinde büyümüş olduğuna dikkat çeken Atun, 2022 yılı genel bütçesi yeni çalışmayla

bütçe tasarısının 18 milyar 810 TL yükselmiş olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun, yeni bütçenin hazırlanırken gelirler tarafının ne kadar artırılabilir öngörüsü yapıldığına dikkat çekerek, gelirler tarafındaki artış beklentilerinin ise 2 milyar 200 milyon TL öngörüldüğünü kaydetti.

-“En başta HP ödeneği göz önünde bulunuyor”

Giderler tarafının ise özellikle kesin unsurlar dikkate alınarak ve ihtiyaca göre giderlerin hesaplandığını dile getiren Atun, en başta personelin Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğinin göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Yeni rakamlara göre, elektrik giderleri, akaryakıt giderleri, cari harcamalar ve yatırım projelerinin öngörüldüğüne dikkat çeken Atun, bu revizyona göre bütçe açığının 6 milyar 520 TL’ye yükselmiş olacağını söyledi.

Genel bütçe de yüzde 28.50’lik bir açık oluşturmuş olacağını dile getiren Atun, yerel bütçede ise yüzde 38’lik bir açık oluşturmuş olacağını belirtti.

Bu durumda 2022 bütçesindeki öngörülmüş olan genel açığın yüzde 12’den yüzde 28’e yükselmiş olduğunu söyleyen Atun, yerel açığın ise yüzde 24’den 38’e yükselmiş olduğunu belirtti.