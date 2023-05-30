Atun'dan tepki: “Ağır bir karalama kampanyası başlatıldı”

Öğretmen (Değişiklik) Yasası ile ilgili verdiği değişiklik önerisi üzerine bugün aleyhinde yalan haberlerin gündeme getirildiğini ifade eden Atun, “Yalan haberlerle ağır bir karalama kampanyasının başlatıldığına bir kez daha şahit oluyorum” dedi.

Atun, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"Dün mecliste görüşülen öğretmenler yasasına ilişkin olarak verdiğim değişiklik önerisi üzerine, bugün aleyhimde yalan haberlerle ağır bir karalama kampanyasının başlatıldığına bir kez daha şahit oluyorum.

Yasa çalışmalarına görüş vermek, yeri geldiğinde yasa önerileri, yasa teklifleri vermek her Milletvekilinin olduğu gibi benim de görevimdir.

Milletvekili olarak seçildiğim günden bugüne, Bakanlık görevlerimiz süresince, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak uzun vadeli vizyonlar belirleyerek sayısız yasaları hazırladık. Bunların arasında ülkemiz için ilk kez Yenilenebilir Enerji kullanımını, güneş panellerini; ilk kez Esnaf ve kobi desteklerini getiren onlarca yepyeni ve vizyoner yasa ve düzenlemeler kazandırdık. Kamuoyumuz ve özellikle ekonomi dünyası bunları gayet yakından bilmektedir.

Mecliste 3,5 yıla yakın komite üyeliği ve 4 farklı komitenin de başkanlığını üstlendiğim dönemler olmuştur. Bu sürelerde de yaz ve pandemi dönemleri dahil olmak üzere milletvekili ve meclis çalışanı arkadaşlarımızla sayısız yasaların üretilmesine katkı koyma fırsatımız oldu. Bu bakımdan mecliste en fazla yasal çalışmalarda bulunan milletvekillerinden birisi olduğuma inanıyorum.

KKTC Meclisimizde dün yeralan Öğretmenler (Değişiklik) yasa tasarısı görüşmeleri esnasında, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini, İlgili fakülteden mezun olmuş ve pedagojik formasyonu bulunan Üniversite mezunu genç öğretmenlerin veya Atatürk Öğretmen Akademisinde bu bölümden mezun olan öğretmenlerin bu dersleri vermesi yönünde bir öneri sundum.

Önerim, kendi değerlendirmeme göre, kayda değmeyen gerekçeler ileri sürülerek reddedilmiştir.

Halbuki bu noktada bilimi ön planda tutacak bir zihniyet ortaya koymak gerekiyordu.

Dün meclisten geçen yasal düzenleme, ilkokul öğretmenliğinin, ilgili bölümlerde öğrenim gören diğer üniversite mezunlarına da açılmasını sağlamıştır.

Yani Spor, Beden egitimi, müzik, yabanci dil, resim, is bilgisi’ne ilaveten öngörülen ev idaresi ve rehber öğretmenlik bölümleri yanında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin de konusunda bilimsel eğitim almış, anayasamızın gerektirdiği gibi laik, pedagoji formasyonuna sahip üniversite mezunu gençlerimiz tarafından verilmesini öngören bir öberi getirdik.

Sunmuş olduğumuz teklif ayrıca Atatürk Öğretmen Akademisinin kapasitesinin bu yönde geliştirilmesini öngören, gençlerimizin önünü daha da açılmasını sağlayacak olan bir öneriydi. Bu vizyona ortak olan bazı milletvekili arkadaşlarım, olumlu oylar kullanarak iradlerini ülkemiz gençliğinden yana belirlediler.

Ancak bugün, özellikle bazı sosyal medya basın ve yayın organlarında, ‘’Sunat Atun imamların öğretmen olmasını önerdi’’ yönünde manipülatif ve yalan haberler yaymaya çalıştıklarını ibretle izliyorum.

Bu haberler maksatlı ve halkımızın temiz zihnini karalamaya yönelik doğruyu yansıtmayan, hatta saptıran haberlerdir. Halkımızdan bu haberleri yapanlara itibar etmemelerini hassaten rica ediyorum. Haberleri bilmeden yapanların da tenzih etmeye davet ediyorum.

Meclise imzamla sunulan değişiklik önerilerinin görsellerini de kamuoyunun bilgisine, doğruyu tespit etmelerine olanak sağlamak adına takdim ediyorum.

Çok değerli halkımızın bilgisine saygılarımla arzederim."