Atun: "Hakkımda linç kampanyası yürütülmekte"

UBP Milletvekili Sunat Atun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, Maliye Bakanlığı görevine gelirken Atatürk resmini kaldırdığına yönelik hakkında çıkan haberlere cevap verdi. Atun: "İki gündür Maliye Bakanlığı makamında bulunan Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş fotoğrafları üzerinden kasıtlı bir algı operasyonu, linç kampanyası yürütülmekte olduğunu izlemekteyim" dedi.

Atun'un paylaşımı şu şekilde:

İki gündür, Maliye bakanlığı makamında bulunan Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş fotoğrafları üzerinden kasıtlı bir algı operasyonu, bir linç kampanyası yürütülmekte olduğunu izlemekteyim. Maliye Bakanlığı görevini devraldığım günlerde makam odası duvarlarının ve arka planda bulunan ahşap kaplamanın oldukça yıpranmış olduğunu saptadık. Bunun üzerine gereken tamirat ve tadilat yapılmış ve bakımlı, düzgün hale getirilmiştir. Bu çalışma sırasında odada bulunan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e ait fotoğraflar makam odamdaki duvara yasanın da emrettiği bir şekilde asılmıştı. Hal böyleyken bilinçli ve kasıtlı şekilde şahsımı itibarsızlaştırma ve hedef göstermek amacıyla yapılan maksatlı, çirkin yorum ve açıklamaları kınıyorum. Fırsatçı bir şekilde bu durumu çarpıtmak ve halkımızı bu değerler üzerinden şahsıma karşı kışkırtmak, dürüstçe olmamıştır. Atun soyadını taşıyan herkes gibi benim de tarihimize, liderlerimize , değerlerimize sevgi ve saygım sorgulanamaz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.