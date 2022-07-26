Atun, istifa etti

Maliye Bakanı Sunat Atun Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

“HALKA DOĞRU HİZMET VERME İMKANI ELİMDEN ALINDI”

Sunat Atun, “Gençlerin yeni istihdam alanları oluşturacak ekonomik atılımlar, sektörlerin sıkıntılarını giderecek açılımlar, iyileşmiş bir kamu maliyesi ve halkın hayat pahalılığının etkilerini ortadan kaldıracak önlemler beklediğini, tüm bunlara uygun bir vizyonla bakanlık görevini yapmaya çalıştığını, ancak hükümet içinde yaşananlardan ve halka doğru hizmet verme imkanı elinden alındığından dolayı görevinden istifa etmek durumunda kaldığını açıkladı.

“VERİLEMEYECEK HESABIM YOK”

Maliye Bakanı Sunat Atun, verilemeyecek hesabı olmadığını belirtti. Atun, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) önce yakıtsız kalmış sonra yüksek fiyattan yakıt almışsa bu benim verdiğim veya vermediğim kararların sonucunda olmamıştır. Raporlar ortaya çıktığında bu net bir şekilde görülecektir” dedi.

Sunat Atun, “Kıbrıs Türk gençliğinin parlak bir geleceğe doğru yürüyebilmesi, halkın refah seviyesinin yükselmesi, çağa uygun yeni ekonomik adımlar atılabilmesi için çok sevdiği partisi Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), tabanla bütünleşerek etkin siyaset yapmaya devam edeceğini, doğru kararlarda hükümetin yanında olacağını, halkın çıkarlarına aykırı hareket edilmesi halinde ise milletin vekili olduğunun bilinci ile hiç tereddüt etmeden bunlara karşı çıkacağını” vurguladı.