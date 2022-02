Atun: “TMT Kıbrıslı Türklerin can, mal ve istiklal mücadelesinin adıdır ve tarihinize adını şerefle yazdırmıştır”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şerefli bir teşkilat olduğunu vurgulayarak, özellikle milli mücadele yıllarında canını ve malını, Kıbrıslı Türklerin geleceğini kurtarmak ve müdafaa etmek için kurulmuş bir örgüt olduğunu belirtti.

Atun’un, A Haber’de, Canan Barlas İle Gündem programına telefon bağlantısı aracılığıyla katılarak TMT hakkında değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

TMT’nin kuruluş tarihi hakkında da bilgi veren Atun şunları kaydetti:

“1 Nisan 1955'te EOKA terör örgütünün kurulmasıyla Türklere yönelik çok büyük saldırılar başlattılar. Amaçları; adadaki Türkleri yok etmekti.1950'li yılların sonunda Rum katliamlarının sistematik bir hal almasıyla birlikte Türk Mukavemet Teşkilatı, Anavatan Türkiye'nin devlet yöneticileri ile istişare ederek oluşturulmuş ve ta o günlerden 1974'e kadar yokluklar ve içerisinde kıtlıklar İçerisinde, hayatın, gençliğini bu kutsal davaya adayan insanların omuzlarında hizmet etmiş bir oluşumdur. TMT, babalarımızın, dedelerimizin büyüklerimizin kurmuş olduğu teşkilatın da çok ötesinde bir anlamdır. TMT’nin 1958'lerden 1974’e kadar tarihin her kesitinde, toprağın her karışında bir kahramanlık destanı vardır”

TMT’yi minnet ve vefa duygularıyla anmak gerektiğini belirten Atun, Türkiye’de bir kanalda TMT hakkında kullanılan ifadeleri ‘tarihi ve gerçekleri ıskalamak ve Kıbrıs Türk halkının davasına gerekli kıymeti vermemek’ olarak nitelendirdi.



“Bu sözler gerçek tarihi bilmediklerini, Kıbrıs tarihine önem vermediklerini ve yetersiz bilgi doğrultusunda gafletle söylenen cümleleri gösteriyor” diyen Atun, TMT’nin Kıbrıslı Türklerin can ve mal güvenliğini sağlamak, Kıbrıs Türk halkının moral ve mukavemetini canlı tutmak ve Anavatan Türkiye ile ilişkileri ve Türk halkının anavatana bağlılığını sürdürmek için var olduğunu ifade etti.“TMT, KKTC’NİN PARADİGMASIDIR”1976’da TMT’nin Güv KK’na dönüşerek düzenli askeri ordu halini aldığını anlatan Atun, UBP’nin de TMT’nin siyasi alandaki ifadesi olduğunu ifade etti.Atun, “Benim mensubu olduğum ve 13 yıldır milletvekilini yaptığım Ulusal Birlik Partisi de Türk Mukavemet Teşkilatı’nı savunmuş ve ortaya koymuş olduğu ilkelerin siyasi alandaki devamı niteliğindedir. Bizim bütün yıllar boyu gelen milli mücadelemiz, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesi üzerine Ulusal Birlik Partisi'nin nezdinde devam etmektedir. Bu bağlamda TMT KKTC’nin paradigmasıdır. Bu böyle bilinmelidir” ifadelerini kullandı.Atun, Rum papazların askeri bir bölgede makineli silahlarla atış talimi yapmasıyla ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:“Biz her ne kadar hala daha bir çözümün ortamını arıyor olsak da, demek ki samimiyet noktasına baktığımızda karşımızda hiç de samimi olmayan bir Güney Kıbrıs yönetim olduğunu görüyoruz. Yaşananlar öncelikle hiçbir şekilde Rumlara güvenemeyeceğimizi ortaya koyuyor. Allah bize o günleri göstermesin ama yine bir güvenlik sorunu olması halinde, Türk askerinin, Mehmetçiğimizin ne kadar hazır ve güçlü olduğunu bilmenin de güveni içindeyiz. Rumların niyetlerinin en başından beri hep aynı olduğunu anlamamız gerekiyor. Karşımızda samimi olmayan Güney Kıbrıs var. Güvenlik sorunu olması dahilinde anavatanın desteği her zaman yanımızda olacaktır…”