Atun:"Kıb-Tek’te şimdi zorla jeneratör alınmaya çalışılıyor"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ele alındı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun da, kablo ile elektrik getirilmesi çalışmalarının kendi dönemlerinde çok geniş bir şekilde yapıldığını, ancak getirilmesi konusunda net bir siyasi irade gerektiğini kaydetti, su projesini örnek verdi.

Atun, o dönemde gerekli altyapı çalışmalarını yaptıklarını, bundan sonrasının devamının önem taşıdığını ifade ederek, Kıb-Tek’te şimdi zorla jeneratör alınmaya çalışıldığını, üretimde tarife yönetimi, binalarda enerji tasarrufuna önem verilmediğini savundu.

Kendi döneminde jeneratör alınmasına izin vermediğini, kurumun zaten parası olmadığını, bunun tartışılması gerektiğini ifade eden Atun, bu jeneratörlere verilecek parayı duyduğunda vicdanının rahatsız olduğunu belirtti.