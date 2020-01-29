banner22

Av yasası bir kez daha komiteden geçti

Av yasası bir kez daha komiteden geçti
banner32

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 10:30’da toplandı.  

Komite, gündeminde bulunan, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nı görüştü ve oybirliği ile kabul etti.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’ndaki toplantıya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve  HP Milletvekili Erek Çağatay  katıldı. 

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
“Yüzyıllık tarihi bina hayat buluyor”
“Yüzyıllık tarihi bina hayat buluyor”
  1. Haberler

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿