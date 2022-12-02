Avcı, Milletvekili Akpınar’ın açıklamalarına yanıt verdi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ın Meclis oturumunda yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

YÖDAK tarafından yapılan açıklamaya göre Avcı, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ın Meclis’te Kurul ile ilgili yaptığı ve bazı basın organlarında çıkan açıklamalarına cevap verme gerekliliği doğduğunu belirtti.

Turgay Avcı, Akpınar’ın “YÖDAK Başkanı kimin için çalışıyor?” ifadesine, “Gerçek anlamda kaliteli bir eğitim vermek üzere yola çıkan hiçbir üniversitenin ne YÖDAK Başkanı olarak şahsımla ne de benim başkanlığımdaki YÖDAK ile sorunu olması mümkün değildir. Kurul kararlarını tebliğ ettiğim resmi yazılar; üzerinde toplantı karar numarası bulunmasına rağmen benim şahsi ve keyfi aldığım kararlar olarak lanse edilmektedir” yanıtını verdi.

“YÖDAK Başkanı’nın yeni bölüm başvurularını dikkate almadığı, reddettiği, zorluklar yarattığı” iddiasına karşılık ise Avcı, YÖDAK’ın toplantı ve karar yeter sayısının dört olduğunu hatırlatarak, bölüm başvurularının YÖDAK Başkanı’nın değil kurulun yetkisinde olduğunu vurguladı ve Kurul’un öğretime başlama izni müracaatları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“YÖDAK’ın (kurulun) kararına istinaden 31 Ekim 2022 tarihine kadar Öğretime Başlama İzni için müracaat eden 9 üniversitenin 15 bölümü zamanında gündeme alınmış, toplantı yeter sayısı sağlanamadığından karara bağlanamamıştır. 31 Ekim 2022 sonrası 60 yeni program müracaatı yapılmış olup; 4 Kasım 2022 tarihinde kurul kararı ile seçim yasakları sonrası karara bağlanması kararı alınmıştır. Son olarak 4 üyenin yazılı çağrısı üzerine yapılan 25 Kasım 2022 tarihli olağanüstü toplantıda Öğretime Başlama İzni müracaatları için üniversitelerin YÖDAK’a gönderdikleri başvuru dosyalarına ilişkin, bilgi / belge / evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi için 23 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar süre verilmiştir kararı oy birliği ile alınmıştır.”

-“ Bu gibi haberler, KKTC yükseköğretim alanına zarar vermektedir”

Akpınar’ın “YÖDAK Başkanı’nın, KKTC’nin geleceğini, eğitimini ortadan kaldırmaya çalıştığı” yönündeki söylemine karşılık Avcı, bu gibi haberlerin şahsı nezdinde yükseköğretim yönetimine, tüm üniversitelere ve KKTC yükseköğretim alanına zarar verdiğini kaydetti.

Avcı, Akpınar’ın “üniversitelerle ilgili ne yaptı?” sorusuna ise “Göreve geldiğim günden bugüne toplam 71 kurul toplantısı yapılmakla birlikte 400’ü aşkın karar alınmış, üniversitelere denetimler düzenlenmiş ve 84 ‘Öğretime Başlama İzni’ müracaatı karara bağlanmıştır. Bunun yanında YÖKAK ile protokol imzalanmış, kalite çalışmaları yapılmış, KKTC üniversitelerine yönelik ilgili bakanlıklarla proje çalışmaları yapılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin sıkıntılarına yönelik toplantılar yapılmış olup ilgili yasa çerçevesinde tüzük çalışmaları da yapılmaktadır. Ayrıca bu hususta 3 Ekim, 2022 tarihinde KKTC Meclisi’ne YÖDAK ile ilgili öğrenmek istediğiniz veya sormak istediklerinizle ilgili bilgilendirme yapmak üzere çağrılmamızı beklediğimiz talep yazısı da gönderildiğini ve beklemekte olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isterim” yanıtını verdi.

Avcı açıklamasında, YÖDAK Başkanı olarak YÖDAK’la ilgili herhangi bir konuda yapılacak olan açıklama ve iddialara her zaman cevap vermeye hazır olduğunu da vurguladı.