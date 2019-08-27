Avcılar eylemde

Avcılık Federasyonu “Avına Sahip Çık” sloganı ile Lefkoşa’da eylem yapıyor.

Avcılık Federasyonu önünde saat 08.30’da toplanan avcılar, saat 09.00’da federasyon önünden araçlarla Kıbrıs Gazetesi kavşağı, Girne Kapısı, Meclis güzergahından Başbakanlığa ulaşmak için hareket etti.

TAK muhabirinin Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser’den aldığı bilgiye göre, avcılar Başbakanlık önünde toplanacak ve burada yapacağı basın açıklaması ile mesajlarını Bakanlar Kuruluna iletecek.

Başbakan Ersin Tatar ile de görüşmelerinin beklendiğini ifade eden Keser, avcıların “kıran döken” değil, doğaya sahip çıkan, koruyan bilinçli insanlar olduğunu vurguladı.