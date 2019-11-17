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Avcılar tarafından açılan ateş sonucu sırtından ve yüzünden  yaralandı

Avcılar tarafından açılan ateş sonucu sırtından ve yüzünden  yaralandı
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Çayırova ağıllar bölgesinde avlanan Lefkoşa'da sakin 23 yaşındaki Mustafa Hafızoğlu, meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucu sırtından ve yüzünden  yaralandı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 09.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Hafızoğlu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Tedavisi devam eden Hafızoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydedildi. 
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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