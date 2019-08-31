Avcılık Federasyonu: “Bize açılacağı sözü verilen bölgeleri açık bölge kabul edip o bölgelerde av yapacağız”

Avcılık Federasyonu, hükümetin kendilerine ava “açılacak” sözü verdiğini savunduğu ancak açmadığı bölgeleri “açık bölge” olarak kabul edip o bölgelerde av yapacağını duyurdu.

Avcılık Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 27 Ağustos Salı günü Başbakanlık önünde yapılan eylem ve sonrasında yapılan görüşmeler ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan toplantıda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun da bulunduğu belirtilen açıklamada, avcıların hükümetten talebinin; narenciye bahçelerinin yoğun olduğu 53 ve 50 numaralı bölgelerin kapanması, geçen yıl açık olan 52 nolu bölge, ayrıca buna ek olarak yeni ve eski Güzelyurt-Lefke anayolunun arası kapalı olacak şekilde 54-55 nolu bölgelerin açılması olduğu belirtildi.

Bu konuda anlaşıldığı savunulan ancak verilen sözün “harita ve tüzük yetiştirilemedi” gerekçesiyle yerine getirilmediği iddia edilen açıklamada, bunun “avcılarla dalga geçmek” manasına geldiği savunuldu ve şunlar kaydedildi:

“Değerli Avcılar yürütme kurulumuz konuyu enine boyuna tartışmış olup, bizimle dalga geçen ve bize sözünü tutmayanlar karşısında sessiz kalmama ve söz verilen bölgeleri yürütme olarak açık bölge kabul edip, o bölgelerde av yapacağımızı bildiririz.

Ayrıca yapmış olduğumuz mütevazı eylemde tam anlamıyla siyasilere mesaj veremediğimizi varsayarak, ilerleyen günlerde hatıralarında kalacak farklı boyutta bir eylem tarihi belirleyeceğimizi bildiririz.”