Avcılık Federasyonundan eleştiri

Avcılık Federasyonu, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği’ni eleştirdi.

Avcılık Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, federasyonun, 89 birlik ve 22 bin kayıtlı üyesi ile ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Federasyonun, ülkedeki avcılık ve yaban hayatının sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde düzenlenmesi, bilimsel kural ve uygulamalar vasıtasıyla iyileştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi için çalıştığı vurgulanan açıklamada, avcılığın bir hobi olduğu ve avcıların doğasına her zaman sahip çıktığı vurgulandı.

Avcılık camiasına yönelik suçlamaların eleştirildiği açıklamada, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Dr. Damla Beton’un, avcılar ile ilgili yaptığı açıklama da değerlendirildi.

Bu ve buna benzer haberler ile gündem yaratılıp, avcılık camiası üzerinde “nefret uyandırmak” için beyanatlar verilmesine asla müsamaha gösterilmeyeceği belirtilen açıklamada, “Bir gün gerçek avcıların doğa aşığı ve doğadan herkesin faydalanabileceğinin bilincinde insanlar olduğunu anlayabilmenizi temenni ediyoruz” denildi.