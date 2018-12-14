"Avrupa Birliği'nin Durumu, 2019 Öncelikleri ve Ötesi" konulu sunum

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopoulos, Avrupa Birliği’nin mevcut durumu, gelecek öngörüleri, Sibiu Zirvesi ve 2019 önceliklerinin değerlendirilmesini içeren “Avrupa Birliği’nin Durumu, 2019 Öncelikleri ve Ötesi” adlı sunum gerçekleştirdi.



AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu’nun, gerçekleşmesine destek verdiği sunumunda Papadopoulos, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in “Avrupa Birliği'nin Durumu” konuşmasında bu sene Avrupa’nın egemenliğine vurgu yaparak, Avrupa’nın birlik olarak küresel ilişkilerin düzenlenmesinde rol alabilme kabiliyetini geliştirme, devletleri güçlendirme, ortak sorunlara ortak yaklaşım, dünya meselelerinde daha fazla sorumluluk alma gibi Avrupa için öncelikli konulara değindiğini belirtti.



2019 yılında göç, siber güvenlik, dış politika konularındaki önerilere de yer verilen sunumda ayrıca Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılışından altı hafta sonrasında ve Avrupa Parlamento seçimlerinden iki hafta öncesinde Avrupa Birliği’nin gelecek beş yıl içerisinde yapacağı çalışmaları yönlendirecek yeni bir stratejik gündem belirlemek amacıyla AB liderlerinin Romanya’nın Sibiu kentinde bir araya gelecekleri belirtildi.



Her yıl Eylül ayında, Avrupa Komisyonu Başkanı tarafından Avrupa Parlamentosu’nda “Birliğin Durumu” konuşması yapılarak, bir önceki senenin kazanımları ile bir sonraki yıl için belirlenen öncelikler konusunda bir değerlendirme yapılır.



Başkan ayrıca, Avrupa Birliği’nin karşılaştığı en zorlayıcı sorunların Komisyon tarafından nasıl ele alınacağını belirler. Bunu takiben, Komisyon tarafından bir sonraki on iki ay içerisinde gerçekleştirilecek olan eylem listesini öngören bir iş programı belirlenir.