Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam etti.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 12.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite toplantısına, Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Ahmet Savaşan, CTP Milletvekilleri Fide Kürşat, Tufan Erhürman, Filiz Besim, Ürün Solyalı, Erkut Şahali, Devrim Barçın ve Bağımsız milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak ise, Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Çevre Platformu, Şehir Plancıları Odası, Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nden yetkililer yer aldı.