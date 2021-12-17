Avrupa Gazetesi yazarlarına açılan davalara tepki

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Avrupa Gazetesi yazarlarına, 2019 ve 2020 yıllarında yazdıkları toplam altı yazı için ceza davası açılmasına tepki göstererek, bu davaları “düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına karşı tehdit” olarak gördüğünü belirtti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Düşünce ve ifade özgürlüğü açısından gazetecilere yönelik ceza davaları açılmasını kabul edilemez” olduğu vurguladı.

Birlik, açıklamasında, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin uzun yıllardır talep ettiği gazetecilere ceza davası açılmasına gerekçe gösterilen Ceza Yasası’ndaki “müfsit yayınlar” başlığı kapsamında yasal değişikliğin yapılması talebini de yineledi.

“Farklı düşünceleri ifade etmenin gazetecilik mesleğinin temelini oluşturduğuna” işaret eden Gazeteciler Birliği, “Çok sesliliğin Kıbrıs Türk demokrasisi için de olmazsa olmazlardan biri olduğunu” da vurguladı.

BASIN SEN

Basın Emekçileri Sendikası da (Basın-Sen) Avrupa Gazetesi’ne açılan davalara tepki gösterdi.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan çarpık düzene, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana muhalif duruşuyla bilinen ve fikirlerini kalemleriyle ifade eden, bu toplumun aydınlık yüzü Avrupa Gazetesi ve yazarlarına 6 dava birden açılması, düzenin kurucularının nasıl bir korku içinde olduğunu göstermektedir” denildi.

Geçen sene yazılmış köşe yazılarının tam da seçim döneminde dava konusu olmasının zamanlama açısından oldukça manidar olduğu da kaydedilen Açıklamada, “İktidar sahipleriyle aynı fikirde olmayan gazetecilerin ve fikir insanlarının yargı yoluyla sindirilmeye çalışılmasına karşı, Basın-Sen olarak dün olduğu gibi bugün de duruşumuz nettir” ifadeleri kullanıldı.

Ceza Yasası’ndaki “müfsit yayınlar” başlığı altında gazetecilere dava okunmasına fırsat veren yasa maddelerinin hem mevzuattan hem de gazetecilere korku ve tehdit yöntemi olmaktan çıkarılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Bu topraklarda, tüm güç odaklarına rağmen ifade ve düşünce özgürlüğü sonsuza kadar var olacaktır. Basın-Sen olarak basın özgürlüğünün savunucusu ve mücadele yoldaşı olmaktan hiçbir zaman geri kalmayacağımızı ve Avrupa Gazetesi’nin yanında olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz.” denildi.