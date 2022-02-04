Avrupa Komisyonu Genel Direktöründen Kıbrıs Genç Tv'ye özel demeç

Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava Kıbrıs Genç Tv’ye konuştu. Mario Nava yapılan AB yardımlarının esas hedefinin çözümle birlikte Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği'ne hazırlamak olduğunu belirtti.

Kıbrıs menşe ürünü hellim/halluminin AB'de pazarlanması konusunda da konuşan ve buna büyük önem veren Mario Nava kuzeyden de bir müracaat olduğunu belirtti ve daha çok olmasını ümit ettiğini söyledi.AB desteği ile kurulan işletmeleri de ziyaret eden Mario Nava yatırımların ne durumda olduğunu gözlemledi.

Eğitimden sağlığa özellikle covit süresince AB'nin katkılarına da değinen Nava federasyon temelinde AB müktesebatına uygun bir çözümün de altını çizdi.

Euro kullanımı konusunda AB'nin neler yapabileceği konusundaki soruyu da yanıtlayan Nava ile yapılan mülakatın kısa bir bölümü haberlere girdi tümü 19.00 ana haber bülteni sonrasında yayınlanacak.