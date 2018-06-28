AVRUPA KOMİSYONU’NDAN KUZEY KIBRIS’TA İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELEYE 1 MİLYON EURO

Avrupa Komisyonu’nun toplam 1 milyon Euroluk kaynak öngördüğü “Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele” hibe programının lansmanı Bedesten’de yapıldı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in yanı sıra Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu yetkilileri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

KKTC’de insan ticaretinin önlenmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla açılan 1 milyon Euro'luk teklif çağrısına son başvuru tarihi 2 Ekim olarak açıklandı.

Etkinliğin açılışında konuşan Avrupa Komisyonu Görev Yöneticisi Charlotte Goyon, insan ticaretinin sadece Kıbrıs için değil Avrupa Birliği içinde de büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.