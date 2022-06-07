Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Maraş Raportörü Fassino, Maraş’ı ziyaret etti

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş konusunda bir durum tespiti yapmak ve rapor sunmak üzere KKTC’de temaslar gerçekleştiriyor.

Ulusal Birlik Partisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İlk ziyaretini bugün sabah Kapalı Maraş’a yapan Fassiona’ya, UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan eşlik etti.

Kapalı Maraş ziyareti sırasında, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter açılan kamu alanları hakkında bilgi verdi.

Gün içerisinde Kapalı Maraş konusunda bilgi almak ve istişarede bulunmak amacıyla, sırasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Mecliste temsil edilen partileri, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu ve Vakıflar İdaresi’ni ziyaret edecek olan Fassino, yarın da Güney Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunduktan sonra adadan ayrılacak.