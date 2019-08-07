Avtepe Muhtarlık binası açıldı

İçişleri Bakanı Baybars, Avtepe Muhtarık binasının açılışını gerçekleştirdi. Avtepe Muhtarlık Binası Açılış törenine İskele Kaymakamı, Yenierenköy Belediye Başkanı, bölge Polis Müdürü ve bölge muhtarları da katıldı. Açılış öncesi ve sonrası bölge halkıyla sohbet edip sorunlarını dinleyen Bakan Baybars, açılışta yaptığı konuşmasında, her zaman bölge halkının sesine kulak verdiklerini ifade etti.

Yakın zamanda Karpazlı vatandaşların yapmış olduğu eylemden de bahseden Bakan Baybars, Bucak Hizmetlerinin verilmesi için 2 ay içerisinde çalışmaların tamamlanacağını yineledi. Bakan Baybars, Muhtar Rezvan İnlen’in özverili çalışmasıyla muhtarlık binasının tadilatını gerçekleştirmesinin taktire şayan olduğunu belirtti. Baybars, konuşmasında Rezvan İnlen’i çalışmalarından dolayı kutladı.

Bakan Baybars, konuşmasının ardından Muhtar Rezvan İnlen’e özverili çalışmaları ve günün anısına taktir plaketi verdi. Avtepe Muhtarı Rezvan İnlen, konuşmasında bölgenin sorunlarını dile getirdi. Bölge halkına daha iyi hizmet vermek için eskiden öğretmen lojmanı olarak kullanılan fakat atıl durumdaki binayı kendi gayretleriyle tadil etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Muhtar İnlen, konuşmasının sonunda Bakan Baybars’a bölgeye gösterdikleri hassasiyet ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Avtepe Muhtarlık Binası açılışında konuşan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’da bölge sorunlarını hatırlatarak yakın zamanda Karpazlılar olarak yaptıkları eylem hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Yeşilırmak, konuşmasının sonunda bölgeye yönelik hassasiyet gösteren Bakan Baybars’a teşekkür etti ve Avtepe Muhtarının özverili çalışmalarını kutladı.

Avtepe Köyünün en yaşlısı ve ileri gelenlerinden olan şehit çocuğu Hasan Nihat amcanın içten ve duygu dolu konuşmasının ardından Avtepe Muhtarlık Binası Bakan Baybars tarafından açıldı. Muhtarlık özel defterine günün anısına ilk yazıyı İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yazdı. Daha sonra Bakan Baybars, yeni muhtarlık binasını gezdi.