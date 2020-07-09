Avunduk: "Önergenin hiç bir yasal dayanağı yok"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, Oda’nın 4 Temmuz tarihli Olağan Mali Genel Kurulu’nda, sekiz üye tarafından önerge ile talep edilen “olağanüstü genel kurul” konusunda açıklama yaptı. Avunduk, konuyu değerlendiren Yönetim Kurulu’nun önergenin hiçbir yasal dayanağı olmadığı yönünde karar ürettiğini kaydetti.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında “olağanüstü genel kurul” çağrısı talep eden dilekçenin Divan Heyeti’ne verildiği dile getiren Avunduk, Musa Sönmezler başkanlığındaki divanın önergenin değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu’na iletilmesini oyçokluğu ile onayladığını anlattı.

Bu kapsamda ilgili başvuruyu görüşen Yönetim Kurulunun mevcut tüzük ve yasaları incelediğini kaydeden Avunduk, ilgili yasalara işaret etti.

“ODA ÜYE SAYISININ EN AZ YÜZDE 20’SİNİN İSTEĞİ İLE GENEL KURULA GİDİLEBİLİR”

Yasaya göre oda üye sayısının en az yüzde 20’sinin isteği ile genel kurula gidilebileceğini dile getiren Avunduk, varılan kararla ilgili şöyle devam etti:

“Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından genel kurulda seçilebilir. Bu da yasa gereği, ya olağan genel kurulda, ya da 12’nci maddenin 6’ncı fıkrasında toplantıya çağrılan Olağanüstü Genel Kurulda seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri ancak ve ancak bu şekilde seçilir.

Yasa koyucu, yönetim kurulu üyeleri seçimini özel olarak 12’nci maddede düzenlediğinden bu madde uyarınca toplanacak genel kurulda yönetim kurulu üyeleri seçilebilir.

Yasanın 14’üncü maddesinin 6’ncı fıkrası yönetim kurulu için olağanüstü genel kurul çağırma hakkını vermez. 14’üncü maddenin 6’ncı fıkrası uyarınca sekiz üyemiz tarafından imzalanan 04- 07- 2020 tarihli önerge tarafımızdan incelenmiş olup, bu önergenin hiçbir yasal dayanağı veya yasallığı olmadığı bir yana, yasal düzenlemeye açıktan açığa aykırı olduğu apaçık ortadadır.

Genel Kurul tarafından incelenmek üzere yönetim kurulumuza havale edilen iş bu önergenin, yasaya uymadığı ve yasaya aykırı bir talep olduğu sonucuna oy birliği ile varılmıştır.”

YÖNETİM KURULUMUZ, HUKUKÇULARIMIZDAN DA GÖRÜŞ ALARAK, YASAYA AYKIRI OLMAYACAK ŞEKİLDE BİR KARAR ÜRETTİ

Yönetim Kurulunun, hukukçulardan da görüş alarak, yasaya aykırı olmayacak şekilde bir karar ürettiğini anlatan Avunduk, “Genel Kurulumuz, Yönetim Kurulu’nun üzerindedir ama yasaların üzerinde değildir” dedi.

Öte yandan içinden geçilen bu kötü ekonomik dönemde, oda yönetimi olarak tüm güçlerini üyelerin sorunlarını çözmeye, ülke üretim sektörlerini ayakta tutacak politikaların gelişmesine harcamakta kararlı olduklarını anlatan Avunduk, “800 üyesi bulunan KTSO, sekiz üyenin genel kurul çağrısını ve gerekçelerini elbette dikkate alacaktır, eleştirilerini de göz ardı etmeyecektir.

Ancak, böylesi bir dönemde, kendi iç sorunlarımızla uğraşma yolunu seçmek ve ülke gündeminden kopmak, odamızın geçmiş tarihine de yakışmaz, 800 üyemize ise ciddi bir haksızlık içerir” ifadelerini kullandı.

Avunduk açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Üyemizden gelen talep, sektör sektör tüm sorunlarla ilgilenmemiz yönündedir. Yönetim Kurulu seçimlerinin yapılacağı Olağan Genel Kurulumuz Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır. Hiçbir Yönetim Kurulu üyemizin makam/koltuk ve benzeri bir arayış içerisinde olmadığını, devraldığımız bayrağı gönüllü ve özverili bir şekilde daha ileriye taşımak arzusu dışında, bir niyetimizin olmadığını belirtmek istiyoruz.

Odamız Üyelerin oda çalışmalarına katkı koyması için Yönetim Kurulu üyesi olmasına gerek olmadığını, istenmesi halinde oda faaliyetlerine katkı koymak isteyen tüm üreticilerimize dün olduğu gibi bugün de Odamızın kapılarının açık olduğunu belirtiriz. Bu sebepledir ki alt sektör temsilcileri seçimi yapılmış, sektör temsilcileriyle düzenli toplantılar yapılmaktadır.

İçerisinden geçmekte olduğumuz bu dönem içerisinde, tüm sanayicilerimiz birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olarak, 2.ekonomik tedbir paketinin etkin bir şekilde uygulanması, 3.ekonomik paket ve özellikle 2021-2023 yıllarını kapsayacak Ekonomik Program üzerinde çalışmamız gerektiğini bazı kişilere üzülerek tekrar hatırlamak istiyoruz.

“8-9 AY SONRA YAPILACAK SEÇİMİ ÖNE ALARAK ZAMAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

Sanayi Odasının, sanayicilerin yaklaşık 8-9 ay sonra hali hazırda yapacağı seçimi, öne alarak zaman kaybetmeye lüksü yoktur.

Bugüne kadar olduğu gibi, yasaya aykırı bir adım atmayacağımız için bundan sonra da ülkemizin içinden geçtiği kötü ekonomik koşullardan üyemizin en az zararla çıkması için yoğun bir çaba harcamaya devam edeceğiz.”