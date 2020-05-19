"Ayağında terlik, üzerinde şort olsa da elinde bir dal parçası ile bir ağaç kurtarmak"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Tepebaşı-Kalkanlı arasında çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Ayağında terlik, üzerinde şort olsada elinde bir dal parçası ile bir ağaç kurtarmak için kendini ateşin içine atan genç kardeşlerime" teşekkür ederim dedi.
Oğuz’un sosyal medyadan yayınladığı mesajı şu şekilde:
“EMEĞİNİZE VE YÜREĞİNİZE SAĞLIK GENÇLER… Ayağında terlik, üzerinde şort olsada elinde bir dal parçası ile bir ağaç kurtarmak için kendini ateşin içine atan genç kardeşlerime; Ayrıca büyük bir dayanışma içerisinde yangının söndürülmesinde emeği geçen resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile halkımıza en derin saygılarımı sunarım.”
Ulan sizi içeri tıkmak lazım,hepinizi..Kardeşlerine teşekkür edermiş lafa bakın yaw...Sahip çıkmadığınız için size dava açmak lazım ki açılacak göreceksiniz ...Koltuklarınızda oturup da önlem alınmaz bayım,beyanat vermekle de teşekkür etmekle de önlem alınmaz...Bakanım diye sevinin be...