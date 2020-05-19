"Ayağında terlik, üzerinde şort olsa da elinde bir dal parçası ile bir ağaç kurtarmak"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Tepebaşı-Kalkanlı arasında çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Ayağında terlik, üzerinde şort olsada elinde bir dal parçası ile bir ağaç kurtarmak için kendini ateşin içine atan genç kardeşlerime" teşekkür ederim dedi.

Oğuz’un sosyal medyadan yayınladığı mesajı şu şekilde:

“EMEĞİNİZE VE YÜREĞİNİZE SAĞLIK GENÇLER… Ayağında terlik, üzerinde şort olsada elinde bir dal parçası ile bir ağaç kurtarmak için kendini ateşin içine atan genç kardeşlerime; Ayrıca büyük bir dayanışma içerisinde yangının söndürülmesinde emeği geçen resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile halkımıza en derin saygılarımı sunarım.”