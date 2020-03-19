Aybuke Koç: "Otel'de 2.ci günümüz...Yapmamız gereken tek şey sabırlı ve güçlü olmak"

Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'deki günlük vaka ve ölü sayılarında kayda değer bir düşüş gözlemlenirken, aynı şeyi Avrupa için söylemek mümkün değil. Ülkemizde de vaka sayısı malesef artıyor, şu anda corona virüs nedeniyle karantina altına alınan vatandaşlar ve öğrencilervar.

Otel'de kalan öğrencilerden ise mesajlar ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

Ercan'a önceki akşam inen uçakta bulunan ve karantina otel konumundaki Malpas Otel’e götürülen İstanbul'da Tıp eğitimi alan Aybuke Koç,KIBRIS GENÇ TV'yeotelde kaldığı 2.cü günündenden bahsetti. Otelde kaldığı odanın fotoğrafını,yediği yemeği sabah kahvaltısını ve duygularını paylaştı.

Koç, “Benim bugün buradaki 2. günüm ve burada sağlıklı bir şekilde bulunmaktan, alınan tedbirleri birebir yaşamaktan uygulamaktan gerçekten mutluyum. Birbirimizi elimizden geldiğinde motive ediyoruz...Yapmamız gereken tek şey sabırlı ve güçlü olmak.” dedi.

İşte Aybüke Koç’un yapmış olduğu açıklama;

Her gün hemşire odalarımızı arayıp belirli bir şikâyetimiz olup olmadığını soruyor, öncesinde belirli bir hasta ligimizin olup olmadığına dair de bilgi alıyor. Resepsiyon da özellikle hepimizin whatsapp numaralarını olası bir durumda bizlere ulaşmak adına istedi. Benim bugün buradaki 2. günüm ve burada sağlıklı bir şekilde bulunmaktan, alınan tedbirleri birebir yaşamaktan uygulamaktan gerçekten mutluyum.

Vatanıma dönmemin, dönebilmemin yanında burada güzel bir ortam yarattığımızı düşünüyorum.

Birbirimizi elimizden geldiğinde motive ediyoruz. Balkondan balkona birbirimizle sohbet edip, destek oluyoruz. Bu gerçekten birlik ve beraberliğe güzel bir örnek. Mesela bugün herkes balkonlarına cikti kibrisimiza özgü bir şarki açtık daha sonra bunu sizlerle paylaştık.

Nerede olursak olalim, birbirimizi yukarıya cekersek, motive edersek her koşulda her şeyi basarabiliriz. Yapmamız gereken tek şey sabırlı ve güçlü olmak. Lütfen sizde üzerinize düşeni yapin, sevdiklerinize, uzakta tek kalanlara, vatanina dönemeyenlere destek olun varlığınızı hissettirin. Bu birlik ve beraberliği çoğaltalım paylaşalım.Bunu saglayan herkese sonsuz tesekkurlerimi iletmek istiyorum.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020, 23:26