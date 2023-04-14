Aydın: “AKSA ekiplerinin çalışmaları sonucu, çalışan jeneratör sayısı 2’den 6’ya çıkarılırken, üretim ise 30'dan 90 megawatt'a yükseltildi”

Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali’nde AKSA ekiplerinin arızalı ve bakımı gerektiren jeneratörlerin devreye alınabilmesi için yaptığı çalışmalar sonucu, çalışan jeneratör sayısının 2’den 6’ya çıkarılırken, üretimin ise 30 megawatt'tan, 90 megawatt’a yükseltildiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Kamu İhale Yasası’ndaki değişikliğe karşı iki haftadır yaptığı eylem ve Teknecik Santralı'ndaki arızalar nedeniyle ülkede elektrik kesintileri devam ediyor.

Teknecik Elektrik Santralı’ndaki arızanın giderilmesi amacıyla santrala dün akşam AKSA’dan bir ekip girerek, arızalara ve bakım gerektiren jeneratörlere müdahale etti.

Konu hakkında TAK muhabirine açıklamalarda bulunan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, Teknecik’teki arızanın giderilmesi ve bakım gereken jeneratörlerin devreye alınabilmesi için daha önce hizmet aldıkları firmalarla görüştüklerini, ancak firmaların müsaitliği olmadığından onlardan hizmet alınamadığını söyledi.

Halkın elektrik ihtiyacını gidermek maksadıyla aynı santralleri çalıştıran AKSA’dan hizmet alındığını, AKSA ekibinin dün akşam Teknecik Elektrik Santrali'ne girerek sabah saatlerinde çalışmalarını tamamladığını ifade eden Aydın, çalışan jeneratör sayısının 2’den 6’ya çıkarıldığını, elektrik üretiminin ise 30'dan 90 megawatt’a yükseltildiğini kaydetti.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ardından santralden ayrıldıklarını bildiren Aydın, halkı elektriksiz bırakmamak adına çalışmalara devam edeceklerini söyledi.