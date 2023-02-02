Aydın: "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu faturalara zam yapmamıştır"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, elektrik ücretlerine zam yapıldığı haberlerinin doğru olmadığını belirtti.
Dalman Aydın yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu faturalara zam yapmamıştır. Gizli zam yapılması gibi bir durum da söz konusu değildir ve olmaz" dedi.
2022 Aralık ve 2023 Ocak aylarında santrallerin elektrik üretiminde, geçmiş aylara göre yaşanan üretim artışının tüketimdeki artışı destekleyici nitelikte olduğunu belirten Aydın, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun halka bildirmeden ve/veya hukuka aykırı olarak duyuru yapmaksızın zam yapması hukuken ve fiilen mümkün değildir”ifadesini kullandı.
-"Arızalar da giderildi"
Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri ile ile ilgili de değerlendirme yapan Aydın, “ Son dönemde santrallerde meydana gelen beklenmedik arızalar nedeni ile üretim yetersizliği ortaya çıkmış ve siz değerli halkımıza sağlıklı hizmet veremez noktaya gelinmişti. Kurum personelinin yoğun çalışmaları neticesinde santral arızaları giderilmiş ve dün akşamdan itibaren üretim kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Bundan sonraki süreçte, mucbir sebeplerden ötürü arıza olmaması durumunda kesinti yaşanmayacağı öngörülmektedi” dedi.