Aydınköy'de asfaltlama çalışması

Güzelyurt Belediyesi, sınırları içerisindeki ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinde asfaltlama çalışmalarına başladı.
Aydınköy’de ana yol üzerinde ve köy içerisinde yapılan drenaj, alt yapı ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasıyla başlayan asfaltlama çalışmalarının birkaç gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Güzelyurt Belediyesi asfalt dökülen bölgelerde sürücülerin trafik yönlendirme işaretlerine uymaları konusunda uyarı yaptı.
Güzelyurt Belediyesi, çıkılan ihale kapsamında gerek kent genelinde gerekse köylerde ihtiyaç duyulan noktalarda asfaltlama çalışmalarına devam edecek.