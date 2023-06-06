Ayia Napa’da kadına şiddet ve darp iddiasında liderler devrede

Ayia Napa’da tacize uğrayıp darp edildiğini iddia eden kadınla ilgili liderler devreye girdi. Kıbrıs Rum polisinin konuyla ilgili 2 kişiyi tutuklaması sonrası, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Ayia Napa’da 2 Kıbrıslı Rum tarafından tacize uğrayıp darp edildiğini iddia eden Asya Karaali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum polisine giderek davacı olduğunu söylemişti. Kıbrıs Rum polisi, konuyla ilgili 2 kişiyi tutuklarken, yaşanan olay sonrası liderler de devreye girdi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

“Sigmalive” haber sitesi, Başkanlık kaynaklarına dayanarak, Hristodulidis’in olayı kınadığını ve Tatar’a, genç kızı darp edenlerin tutuklandığını ve adalete teslim edileceğini izah ettiğini duyurdu. Habere göre, Hristodulidis Tatar’a, darp olayının ırkçı bir saldırıya benzemediğini, ancak kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu söyledi.