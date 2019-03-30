Aynur Tuncelli'nin acı günü

Kıbrıs Genç TV'nin sevilen Kıbrıs Evi.program yapımcısı Aynur Tuncelli, çok sevdiği annesini kaybetti.
85 yaşında dün hayatını kaybeden Nejla Zalihe Dayı,sevilen ve sayılan biriydi.
Bugün Gönyeli Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Gönyeli Mezarlığı’nda toprağa verildİ
Ailesi yanısıra sevenlerinin de katıldığı cenaze töreni gözyaşları arasında tamamlandı.
Kıbrıs Genç TV ailesi olarak çalışma arkadaşımızın annesine Allah'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz
Mekanı cennet olsun teyzecigimin.Allah sizlere sabırlar versin.basiniz sağolsun.cok üzüldüm. Acınızı paylasiyorum