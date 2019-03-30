Aynur Tuncelli'nin acı günü

Aynur Tuncelli'nin acı günü

Kıbrıs Genç TV'nin sevilen  Kıbrıs Evi.program yapımcısı Aynur Tuncelli, çok sevdiği annesini kaybetti.

85 yaşında dün hayatını kaybeden Nejla Zalihe Dayı,sevilen ve sayılan biriydi.

Bugün Gönyeli Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Gönyeli Mezarlığı’nda toprağa verildİ

Ailesi yanısıra sevenlerinin de katıldığı cenaze töreni gözyaşları arasında tamamlandı.

Kıbrıs Genç TV ailesi olarak çalışma arkadaşımızın annesine Allah'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz

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YORUMLAR
Necmiye çakan
Necmiye çakan - 59 dakika Önce

Mekanı cennet olsun teyzecigimin.Allah sizlere sabırlar versin.basiniz sağolsun.cok üzüldüm. Acınızı paylasiyorum

Hatice Polat
Hatice Polat - 52 dakika Önce

Allah rahmet eylesin AILEYE Allah sabirlar versin

Zehra Tahir
Zehra Tahir - 4 dakika Önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun tüm sevenlerinin Aynur hanımcığım ane kaybetmek ne demektedir çok iyi biliyorum annemiz herzaman kalbimizde yaşıyorlar Allah sabırlar versin

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