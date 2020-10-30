Ayşegül Baybars İzmir depreminin ardından mesaj yayınladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından mesaj yayınlayarak, bu üzücü afetin en az can kaybı ile atlatılmasını temenni etti. Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Bu acı afet ile yaşamını yitiren insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı insanlarımıza acil şifalar dilerim” diyen Baybars, “İzmir ve çevresinde yaşayan insanların endişe ve korkularını yüreklerimizde hissediyoruz İzmir ve civar bölgelerde yaşamını yitiren insanlarımızın aile ve yakınları başta olmak üzere tüm Türkiye'ye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunarım” ifadelerini kullandı.