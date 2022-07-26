Gazeteci, eski Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) müdürlerinden Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Akter, iki çocuğu ve eşiyle birlikte tatil amacıyla gittiği Antalya’da dün saat 11.00’den itibaren nezarete alındığını, polis gözetimde geceyi geçirdiğini, bu sabah 06.00’da adaya geri gönderildiğini söyledi.

“N82” kodu ile girişine izin verilmeyen Aysu Basri Akter’e “vize zorunluluğu” ile Türkiye’ye gidebileceği söylenirken, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ise böyle bir vize verilmediği yönünde bilgi aktardığı belirtildi.

Kaynak: Yenidüzen

İlgili haber linki