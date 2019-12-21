Ayvasıl Şehitleri anılacak

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği yıllarda şehit düşenlerin anıldığı 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yarın Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri, Pazartesi Larnaka Şehitleri, Salı Kumsal Şehitleri, Çarşamba ise Kaymaklı Şehitleri anılacak.

TÜRKELİ’DE (AYVASIL) TÖREN YARIN… CUMHURBAŞKANI AKINCI DA KATILACAK

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın saat 09.30’da Türkeli’de düzenlenecek törenle anılacak. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

LARNAKA ŞEHİTLERİ

Larnaka Şehitleri ise, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı’nda yapılacak törenle anılacak.

KUMSAL ŞEHİTLERİ

Kumsal Şehitleri, 24 Aralık Salı saat 10.30’da, Kumsal Baskını Şehitleri Anıtı, Barbarlık Müzesi’nde düzenlenecek törenle anılacak.

KAYMAKLI ŞEHİTLERİ

Kaymaklı Şehitleri ise, 25 Aralık Çarşamba saat 09:00’da Küçük Kaymaklı Şehitleri Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak.