Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği yıllarda şehit düşenlerin anıldığı 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri anıldı

Türkeli’de saat 09.30’da düzenlen törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Törende Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Seyhan Canbaz bir konuşma gerçekleştirdi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği yıllarda çekilen şehitlikteki fotoğrafları inceledi.