Ayvasıl Şehitleri anıldı

Ayvasıl-Türkeli Şehitleri Tekke Bahçesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar törendeki konuşmasında, “Bizim ihtiyacımız birlik ve beraberliktir, bizim ihtiyacımız anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bu devleti dünyaya tanıtmaktır” diyerek, KKTC devletini kurarken, çok bedeller ödendiğini, çok şehitler verildiğini kaydetti.

“Şehitlerin bizlerden beklentisi bu devlete sahip çıkmaktır, devleti yüceltmek, devleti yüceltirken, halkımıza refah ve umut verebilmektir” diye konuşan Tatar, özellikle seçim arifesinde kısa günün karına siyasi birtakım söylemlerden uzak durmak gerektiğini söyledi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra bazı siyasi parti, dernek temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Protokol sırasında yer almayan, konuşma yapmayan ve şehitliğin yanında duran Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve bazı dernek üyeleri, Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi tarafından alınan kararı, yapılan konuşma sırasında ağızlarını bantlayarak protesto etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini, göçler yaşadığını, şehitler verdiğini ve çok bedeller ödediğini belirtti.

Dün 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma töreninde birlikte olduklarını, GAÜ’de Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesinin ağırlandığı, “Kucakta 3 çocuk sırtta 27 mermi” adlı belgeselin ilk gösterimine katıldığını anlatan Tatar, “Hepimiz gözyaşları döktük” diye konuştu.

-“Bu acıları hiçbir zaman unutturmayacağız ve unutmayacağız”

Bu acıları çok iyi bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu acıları hiçbir zaman unutturmayacağız ve unutmayacağız” dedi. Kıbrıs Türk halkını bu adadan yok etmek için yapılan acımasız saldırılar, soykırımlar, her türlü insan hakları dışı muamele ve şu anda da devam eden ambargo, izolasyon ve tüm engellemelere karşı devleti yüceltmenin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Devletimizin egemenliğinde halkımızı geleceğe taşımak için büyük bir mücadele içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Bizim ihtiyacımız birlik ve beraberliktir, bizim ihtiyacımız anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bu devleti dünyaya tanıtmaktır” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletini kurarken, çok bedeller ödendiğini, çok şehitler verildiğini kaydetti.

“Şehitlerin bizlerden beklentisi bu devlete sahip çıkmaktır, devleti yüceltmek, devleti yüceltirken, halkımıza refah ve umut verebilmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, çalışarak, üreterek, KKTC halkının mücadelesini onurlu bir şekilde temsil etmenin önemini belirtti.

Bu mücadelede her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan Türk Silahlı Kuvvetlerine minnet duygularını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu ülkede en önemli zenginliğimiz barışın devamıdır” dedi.

Taşkent, Ayvasıl, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu faili meçhullerin bilinmelerine ve yargıya intikal ettirilmemelerine rağmen mücadelelerinin acılarıyla devam ettirildiğini kaydetti.

-“Elbette şehit ailelerinin acıları, bizlerin de acılarıdır”

“Elbette şehit ailelerinin acıları, bizlerin de acılarıdır” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Kıbrıs’ta şehit düşenlerin Türkiye’deki kabirlerini ziyaret ederek, dualar ettiğini ve KKTC toprağını götürdüğünü anlattı.

-“Siyasi söylemlerden uzak durmak gerek”

“Şehitlerimize sahip çıkarken, milli mücadele içerisinde bizlerin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle seçim arifesinde kısa günün karına siyasi birtakım söylemlerden uzak durmak gerektiğini vurguladı.

Tüm şehitlere rahmet dileyen ve gazilere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ne mutlu bize ki bir devletin sahibiyiz” dedi. KKTC’nin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal ismiyle gözlemci statüsüne oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu bir aşamadır, bu önemli bir gelişmedir” dedi.

Verilen mücadelenin büyük bir mücadele olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’de bir devletin sahibiysek ve o devlet KKTC ise işte bütün bunlar ödenen bedellere karşılık bizlerin başarısıdır. Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının büyük bir başarısıdır. Bunu da bir kez daha buradan şehitlerimizin manevi huzurunda ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Bedellerin ağır olduğunu, çok şehitlerin verildiğini, acılar çekildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün bir devlete sahipsek ve dünyanın bize yapmakta olduğu tüm haksızlıklara rağmen sabır, inat ve büyük bir sabırla aşama aşama devletimizi kabul ettirebiliyorsak bu hepimizin başarısıdır. Bu başarı inşallah daha da gelişecektir, daha da kalıcı hale gelecektir” dedi.

-“Egemenliğimizin kabul edilmesi vazgeçilmezdir”

Kıbrıs’ta elbette bir anlaşma istediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Barışın devamı için, huzurun devamı için, refahın devamı için bir anlaşma… Ama o anlaşmanın adil olması lazım, kalıcı olması lazım, sürdürülebilir olması lazım. Bunun da olabilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi vazgeçilmezdir” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik, Türkiye’nin garantörlüğü, Türk askerinin caydırıcı güç olarak barışın ve huzurun devamı için adada olmasının vazgeçilmez talepleri arasında olduğunu kaydetti.