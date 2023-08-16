Ayyannililer, 49 yıl aradan sonra şehitlerini doğdukları topraklarda andı

Ayyannililer, 49 yıl aradan sonra şehitlerini doğdukları topraklarda andı
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Ayyannililer (Aydın) 49 yıl aradan sonra şehitlerini doğdukları topraklarda andı.

Verilen bilgiye göre, Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organizasyonuyla dün gerçekleşen anma törenine şehit aileleri, yakınları ve köylüler katıldı.

-Dermuş

Anma töreninde konuşan Dernek Başkanı Cemal Dermuş, “49 yıl önce doğduğumuz topraklardan ayrılırken, anılarımızı, hayatlarımızı, atalarımızı ve 11 şehidimizi bu topraklarda bıraktık. Özlemimiz büyük” dedi.

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Çok anlamlı ve duygu yüklü bir gün yaşadıklarını kaydeden Dermuş, bu etkinliği daha uzun yıllar gerçekleştirme hedeflerine işaret etti.

Din görevlisinin dua da okuduğu anma töreni, köy gezisiyle tamamlandı.

-Özer Elmas’ın evine ziyaret

Öte yandan demokrasi şehidi Ayyannili Özer Elmas’ın doğduğu ev de ziyaret edildi.

Cemal Dermuş, yaklaşık bir yıldır Elmas’ın anısını doğduğu topraklarda yaşatmak için Rum yönetiminden izin almaya çalıştıklarını ancak henüz yanıt gelmediğini söyledi.

Dermuş, “Alamadığımız izni şu anda bu evde yaşayan hanımefendiden aldık. Çok yakında Özer Elmas'ı anlatan plakayı doğduğu evin dış cephesine çakıp anısını bu topraklarda yaşatacağız” dedi.

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