Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği, ülkede gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaret etti. Ziyarette iki kurum arasında iş birliğini geliştirmek, her iki kurumun üyeleri, personeli veya toplumları yararına ortak projeler yürütmek amacıyla bir protokol imzalandı.
Ziyarette konuşan Oda Başkanı Turgay Deniz, yakın zamanda gerçekleştirdikleri Azerbaycan temaslarında gösterilen ilgi, sevgi ve saygıdan son derece memnuniyet duyduklarını belirterek, bu iş birliği protokolü ile somut adımlar atılması ve yatırım alanlarında daha iyi sonuçlar alınmasını hedeflediklerini belirtti.