8 Kasım Karabağ Zafer Bayramı dolayısıyla Girne’de "Azerbaycan Zafer Günü" resepsiyonu düzenlendi.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyetinin düzenlediği resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milletvekili Zorlu Töre, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, KKTC ve Azerbaycan vatandaşları katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada “Azerbaycan ile “gardaş” ülke olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Yıllardan beri ülkeye gelip yerleşmiş kardeşlerimiz var ve onlarla bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

Karabağ’ın bağımsızlığının birinci yıl dönümünde, zulümden kurtulmanın ve bunu bir arada kutlamanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Azerbaycan’ın zaferi, bizim de zaferimizdir. Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti ve bizim bu bölgedeki varlığımızı sürdürebilmemiz, aynı soydan gelen üç devlet olarak birlikte mücadele etmemiz, Türk coğrafyasına da güç vermektedir. Azerbaycan’ın Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağları; bizim de Doğu Akdeniz’de aynı milletin evlatları, dini, dili ve aynı tarihi paylaşan devletler olarak bağımsızlığımız için verdiğimiz mücadelede yine bir aradayız. Aramızdaki bağın pekişmesiyle varlığımızı sürdürüyoruz.” Şeklinde konuştu.

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC; bir milletin evlatları olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin veya Azerbaycan’ın başına bir hal gelmesi durumunda, iki devlet de birbiri için gereken neyse onu yapmaya hazırdır. KKTC’nin varlığının kabulünde federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını; Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet olduğunu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bütün dünyaya haykırıyoruz. Bizim geri dönüşümüz yok. Azınlık durumuna düşüp Türkiye’nin buradan gitmesine izin vermeyeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Bu yakınlığın ilelebet devam etmesini umuyor ve birinci zafer yılınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”

HASANOĞLU: KARABAĞ ZAFERİNİN BİRİNCİ YILINI COŞKUYLA KUTLUYORUZ

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu, Azerbaycan'ın uzun yıllar işgal altında kalan Karabağ'ın kurtarılması için doğru zamanı beklediğini ve geçen yıl bu zaferi kazandığını söyledi.

Hasanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde, Azerbaycan halkı ve Türkiye'nin büyük desteğiyle kazandıkları Karabağ zaferinin birinci yılını coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Azerbaycan türküleri ve şiirleri okundu.