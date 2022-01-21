Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), İkinci Karabağ savaşında Azerbaycan’da şehit düşenlerle ve gazilerin yakınlarına burs imkanı sağlama kararı aldı.
GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Türk Cumhuriyetleri’nin her zaman global eğitim politikalarının merkezinde yer aldığını kaydetti ve Azerbaycan’ın haklı davasını savunduklarını belirtti.
Azerbaycan’da şehit düşenlerle ve gazilerin yakınlarına burs imkanı
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), İkinci Karabağ savaşında Azerbaycan’da şehit düşenlerle ve gazilerin yakınlarına burs imkanı sağlama kararı aldı.
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