Azerbaycan’daki KKTC Kültür ve Tanıtım günleri organizasyonuna katılan STK’lar ortak açıklama yaptı

Azerbaycan’daki KKTC Kültür ve Tanıtım günleri organizasyonuna katılan STK’lar açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, KKTC heyetinin Azerbaycan yetkilileri tarafından en üst düzeyde karşılandığı ifade edildi.

Azerbaycan’ın bakan, bakan yardımcıları, milletvekilleri, basın mensupları ve STK başkanlarının da katılım gösterdiği gala gecesinde Kıbrıs Türk kültürünü Azerbaycanlılarla buluşturma şansı yakaladıkları kaydedilen açıklama şöyle sürdü:

“13 Ekim tarihinde düzenlenen kültür ve tanıtım organizasyonunda ise Azerbaycan iş insanları ile KKTC sektör temsilcileri bir araya gelerek çok yararlı temaslar gerçekleştirdiler. Yapılan bu görüşmelerin bazıları iş anlaşması ile sonuçlanmıştır.

Başarı ile geçen tanıtım görüşmeleri sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la resmi bir kabulde bir araya gelmesi, seyahat boyunca gerek cumhurbaşkanımıza gerekse Başbakanımıza ve nihayetinde de tüm heyete gösterilen ilgi, tarihten gelen kardeşlik bağlarımıza uygun, hatta bunun da ötesindeki bir sevgi ve saygı açık göstergesi olmuştur.

Yapılan tüm resmi ve iş görüşmelerinin iki ülkenin tarihten gelen bağlarının daha da güçlenmesi ve ticari ilişkilerin gelişmesinde büyük bir rol alacağına inancımız tamdır”

- “Ezber bozan bu ziyaret iş insanlarımızın dünya ile entegre olması adına atılan büyük bir adım”

Kıbrıs Türk iş insanları olarak inanıyoruz ezber bozan bu ziyaretin iş insanlarının dünya ile entegre olması adına atılan büyük bir adım olarak tarihteki yerini alacağına inanç belirtilen açıklamada, “Kıbrıs Türk iş insanları dünya ile entegre olma arzusundadır, bu isteğine olumlu karşılık veren Azerbaycan Devletine ve Devlet Başkanı Sayın Aliyev’e teşekkürlerimizi sunarız. Bu ilk adım ve ziyaretin, yakın gelecekte artacak karşılıklı görüşmelerle derin iş birliğine dönüşerek artarak devam edeceği bilgisini kamuoyu ile paylaşırız” denildi.