Babalar günü için mesajlar

SENNAROĞLU: “BABALARIMIZA HAK ETTİKLERİ SEVGİ VE HÜRMETİ HER ANIMIZDA GÖSTERELİM”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Karşılıksız sevgi, saygı, merhamet, etik ve ahlak gibi değerleri bizlere öğreten babalarımız; yeryüzündeki korkularımıza karşı sığınacak limanımızdırlar. Öyle ki babalar varlıkları ile evlatlarına kaç yaşında olursa olsunlar güven ve cesaret veren kutsal kahramanlardır. Onları ebediyete uğurlayanlar içinse yoklukları tarifsiz bir boşluktur.

Tüm devletler gibi ülkemiz de Koronavirüs salgınına karşı bir yılı aşkın bir süredir mücadele vermektedir. Salgın koşulları ekonomik, siyasi, sosyal bir takım zaruri önlemleri beraberinde getirmiştir. İçerisinde bulunduğumuz şartlar zor ve çetindir. Bu dönemde değerini bir kez daha anladığımız ailemiz, annemiz, babamız ve onların etraflarında bütünleşerek geliştireceğimiz birlik ve dayanışma ruhu ile bu zorlukları elbette aşacağız.

Bu koşullar altında ailesinin refah ve huzuru için her türlü fedakarlıkta bulunan babalarımızın değerini bir kez daha hatırlayalım, onlara hak ettikleri sevgi ve hürmeti sadece zor zamanlarımızda değil; her anımızda gösterelim. Vatanı uğruna şehit düşen atalarımızı ve babalarımızı unutmayalım, dualarımızı esirgemeyelim.

Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizin ve hakkın rahmetine kavuşan babalarımızın ruhunu şad eder, tüm babaların ve baba adaylarının bu özel gününü en kalbi duygularımla kutlarım.”

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu babalar günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm babaların gününü kutladı; onlara sevgi ve saygılarını iletti; hayatta olmayanları ise rahmetle andı.

Çavuşoğlu mesajında, “Babalarımız, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı öğreten en değerli varlıklarımızdır. Babalarımız, aile birlikteliğinin ve sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasına katkı koymaktadır. Yaşamları boyunca bize güç veren, geleceğe hazırlanmamızda önemli rol oynayan babalarımız, sırtımızı güvenerek yasladığımız dağdır. Düştüğümüzde elimizden tutup kaldıran, bisiklete binmeyi ve yüzmeyi öğrettiği kadar yaşamın ne olduğunu da gösteren, cesaret veren, varlıklarını her daim bize hissettiren kahramanlarımızdırlar” dedi.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yarın kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Babalık gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenerek, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, evlatlarının ilk kahramanı olan, ailesinin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden tüm babaların ‘Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm babaların gününü kutladı; “Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah” dedi.

Ataoğlu, mesajında, “varlıkları ile bizlere daima güç veren, zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakârlığı üstlenen ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Babasının yokluğunda ilk babalar gününü geçirdiğini kaydeden Ataoğlu, “Koca yürekli güzel babam. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var” dedi.

ÖZÇINAR

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında, bu özel günün, insanların hayatlarının her anında emekleri olan, desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen babalara, sevgileri hissettirmeye vesile olacağını belirterek, şöyle dedi:

“Fedakarlık ve karşılıksız sevgi ile evlatlarına daha iyi bir hayat sunmak için çaba harcayan babalarımızın ilgi ve nasihatlerine her zaman ihtiyaç duyarız.

Varlıklarıyla evlatlarının yüreğini ısıtan, mutluluk ve güven veren babalarımızın “Babalar Günü”nü kutlar, kendilerine sağlıklı, uzun ömürler dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 16:12