Baf direnişi ve şehitleri, 9 Mart Cumartesi günü düzenlenecek törenle anılacak.
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören, saat 10.00’da Güzelyurt Baf Şehitleri Anıtı önünde yer alacak.
Törende, anıta çelenkler konulacak, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.
Baf direnişi ve şehitler anılacak
Baf direnişi ve şehitleri, 9 Mart Cumartesi günü düzenlenecek törenle anılacak.
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