Baf direnişi ve şehitler anılacak

Baf direnişi ve şehitleri, 9 Mart Cumartesi günü düzenlenecek törenle anılacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören, saat 10.00’da Güzelyurt Baf Şehitleri Anıtı önünde yer alacak.

Törende, anıta çelenkler konulacak, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.