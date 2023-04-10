Baf Türk Birliği, Kıbrıs Türk siyaset dünyasının yaşayan en eski ismi, Baflı Şemsi Kazım’ı ziyaret etti

Baf Türk Birliği (BTB), Kıbrıs Türkü’nün ilk hekimlerinden, siyaset dünyamızda etkin görevlerde bulunan Şemsi Kazım Erkman’a saygı ziyaretinde bulundu.

BTB Başkanı Cenk Dökmen, Başkan Yardımcısı Çiler Mehmet Naim ve Genel Sekreter Serdar Cesurer’in yaptığı ziyaretten çok memnun kaldığını ifade eden Şemsi Kazım Erkman, “Doksan yaşımı geride bıraktım. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini geriye dönüp baktığımda çok rahat görüyorum” dedi,

Şemsi Kazım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türk Halkı bu topraklarda tutunmak için çok zor koşullarda, büyük fedakarlıklarla mücadele etmiştir. Bir hekim olarak mesleğimin en unutulmaz hizmetlerini, özellikle 1963 sonrasının o zor koşullarında yaptım. Hekim olarak sorumluluklarımı bilirken, siyasi sorumluluklarımı da mücahit ruhuyla yapıyordum.

Bir insan için en büyük gurur, parçası olduğu toplumuna hizmet etmektir. Bu arada Baflı olmanın ayrı bir gurur nedeni olduğunu da ifade etmek isterim.

Baf Türk Birliği’nin tüm Baflılar adına beni anımsayarak ziyaret etmesinden çok duygulandım. Unutulmamak, ödüllerin en büyüğüdür.”

- Yaşayan bir tarihle yüzleştik…

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ise, Şemsi Kazım’a Birlik adına plaket takdim etmelerinin ardından yaptığı konuşmada, “Baf Türk Birliği, çok yönlü Baf kültürüne sahip çıkıp yaşatmayı bir görev saymaktadır. O kültürümüzün en önemli insan zenginliklerinden biri Şemsi Kazım Erkman’dır. Ziyaretimiz, yaşayan bir tarihle yüzleşmek, demektir. Şemsi Bey’in gerek doktorluk mesleği, gerekse siyaset ve mücadelemizle anlattıklarını dinlerken hem duygulandık, hem de heyecan duyduk” ifadelerini kullandı.