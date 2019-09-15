Bafra'da araç, motorsiklet ile çarpıştı

Bugün saat 11.40 sıralarında, Bafra'da oteller bölgesinde, Orhan Güzel (E-28), yönetimindeki JR 549 plakalı araç ile batı istikametinden doğu seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden İsmail Özdemir (E-35) yönetimindeki KH 452 plakalı motosiklete çarpıştı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin soruşturması devam ediyor.