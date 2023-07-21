Bafra Turizm Bölgesinde bulunan lagünün kalıcı rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar devam ediyor

Mehmetçik – Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, bölge otel temsilcileri ve Doğa Park uzmanlarının katıldığı bir toplantı düzenlenerek Bafra lagününün kalıcı şekilde rehabilite edilmesi ile ilgili yol haritası belirlendiği bildirildi.

Toplantıda mutabık kalınan önlemler arasında; Çevre Koruma Dairesi tarafından tüm lagün için kapsamlı bir havalandırma sistemi kurulması, Doğa Park tarafından uzaktan su seviye, sıcaklık ve kalitesini ölçebilecek bir sistem kurulması, belediye tarafından ise halkın çöpleriyle lagünü kirletmesinin önüne geçebilmek adına uyarı levhaları yerleştirilmesi ve kamera sistemi kurulmasının yer aldığı açıklandı.

Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Bafra Turizm Bölgesinde bulunan ve yaz aylarında ötrofikasyona bağlı aşırı alg (su yosunu) oluşumu sonucu zaman zaman toplu balık ölümlerinin yaşandığı Bafra Lagününün kalıcı olarak rehabilite edilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada, “Hemen her yıl olduğu gibi bu yıl da havaların ısınması ile beraber yoğun şekilde artan alg oluşumunun kendisi su için bir kirlilik olarak görülmese de, aşırı çoğalan alglar yaşadığı sürede sudaki oksijen miktarını azalttığı ve hatta tamamen bitirebildiği için, devamında da bu algların ömürlerini doldurduktan sonra suyun dibine çökmesi su kalitesini ciddi şekilde bozabilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Belediye ekiplerinin mekanik müdahale ile algların su yüzeyinden toplandığı belirtilen açıklamada, Doğa Park tarafından 15 Temmuz tarihinde lagün içerisinden 6 farklı noktadan alınan su örneklerinde suda yaşayan balıkların yaşam kalitesini etkileyecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığının tespit edildi bildirildi.

Doğa Park analizlerinden kısa süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından deniz içerisinden alınan su örneğinde de herhangi bir olumsuzluk görülmediği kaydedilen açıklamada, yapılan toplantıda lagünün hem su hem zemin kalitesinin arttırılması, ileride tekrar yaşanması muhtemel ötrofikasyon ve aşırı alg oluşumunun önlenmesi ve sudaki oksijen miktarının optimumda tutularak anaerobik tepkimenin önüne geçilmesine ilişkin bir dizi önlem alınması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Bu önlemler arasında; Çevre Koruma Dairesi tarafından tüm lagün için kapsamlı bir havalandırma sistemi kurulması, Doğa Park tarafından uzaktan su seviye, sıcaklık ve kalitesini ölçebilecek bir sistem kurulması, belediye tarafından ise halkın çöpleriyle lagünü kirletmesinin önüne geçebilmek adına uyarı levhaları yerleştirilmesi ve kamera sistemi kurulmasının yer aldığı açıklandı.