BAGEP, eksik bursların yatırılmasını istedi

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP) Burslar Komitesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen bursların yatış rutininde yıllardır birtakım sorunlar olduğunu ancak 2021-2022 öğretim senesinde durumun başka bir boyuta ulaştığını, haziran ayının son haftasında yatan bursun mart ayı bursu olduğunu kaydetti.

Bunun aileler ile öğrencileri zor ekonomik koşullarda ciddi sıkıntıya iter noktaya geldiğini ifade eden BAGEB, eksik bursların yatırılmasını istedi ve öğrencileri “burssuz burslular” olarak nitelendirdi.

BAGEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu sorunu ortadan kaldırmak için girişimler yapıldığı ancak bir sonuç alınamadığı belirtildi ve BAGEP tarafından yapılan anket sonuçları şu şekilde aktarıldı:

“383 öğrencinin katılımı ile yapılan anket sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun bursunu ev (mutfak/ fatura/ kira) giderlerine ve ulaşıma harcadığı görülmüştür. Bizlere ulaşan öğrencilerin ‘ev değişeceğim; depozito, emlakçı, ilk kira… çok fazla geliyor’, ‘kira krizi var, kiram çok yükseldi’, ‘toplu taşımaya ve faturalara müthiş zam geldi, bir de kira ve mutfak giderleri ailemi zorlamaya başladı’, ‘Türk lirası çok değer kaybetti, Avrupa’daki öğrenciler olarak bursumuz zaten eriyip gidiyor, yatmayınca daha da zor oluyor’, ‘bizim gidecek yerimiz yok, yurtta veya evde kalmak zorundayız, eğitim için buraya geldik ve destek bekliyoruz’, ‘ben Lefkoşa’da oturuyorum, okul Mağusa’da ve her gün benzine zam gelir, çok ciddi bir masraf söz konusu’… gibi feryatları burs alan ama bursu yatmayan öğrencilerin cümleleridir”.

-“Bursların yatırılması hususunda çaba gösterenler ihtarlar ile karşılaşıyor…”

Kazanılmış bir hak olan bursların yatırılması hususunda çaba gösterenlerin bazı eleştiri ve ihtarlar ile karşılaştığına da yer verilen açıklamada, “Birçok gencin yaşadığı bu sorunu dernek olarak gündeme getirmemizin de Anayasa tarafından korunan ve temel hak ve özgürlüklerimizden birisi olan düşünce, söz ve anlatım özgürlüğü kapsamında olduğunu da hatırlatmak isteriz. Bizler ancak hak arama hürriyeti ve eleştiri kültürünün gerilemesi konusunda üzülüyoruz” denildi.