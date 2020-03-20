Bağımlıların tedavisine ara verilmedi

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, uyuşturucu ve alkol bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’de tüm idari, psikolog, hemşire, aşçı, teknik, güvenlik görevlileri görev başında.

Mehmet Çakıcı, sosyal medya hesabından açıklamda bulunarak; “Korona virüs ile ilgili her türlü tedbiri aldık girişleri çıkışları sınırlandırdık. Gelen her malzemeyi dezenfekte ederek hastaneye alıyoruz. Hekimlik ulvi bir görev yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Girne Karşıyaka’da faaliyet gösteren hastanenin, kumar, yeme ve diğer bağımlılıkların tedavi edilebileceği gibi, kriz anında müdahale için donatılmış bir de yoğun bakım odası var.

Ülkemizin kanayan yarası olan uyuşturucu bağımlılığının tedavisi yanında alkol, sigara ve kumar bağımlılarına da hizmet veren Pembe Köşk Rehabilitasyon Merkezi Hastanesi, tedavi programları ve konusunda tecrübeli ekibi ile Kıbrıs Türk Halkına hizmet vermeye devam ediyor