“Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı"nın daha geniş kitlelere hizmet verebilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve Convergence İmport and Export Ltd. Direktörü Tekin Birinci arasında varılan antlaşmaya göre 100 bin TL’lik sponsorluk katkısıyla, bağımlılık önleme ve bilinçlendirme projesi hazırlanıyor.

Tekin Birinci ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu arasındaki antlaşmaya göre reklam panolarında “1191 Bağımlılık Danışma ve destek Hattı” tanıtımı yapılacak.

Gençlerin bağımlılık yapan maddelerle hiç tanışmamasını ümit ettiklerini vurgulayan Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu olarak madde kullanımının önüne geçmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Hatipoğlu, zararlı madde kullanımı ile baş gösteren aile içi ve bireysel sorunların devlet desteğinin yanında, toplumsal bilinçlenmekle çözülebileceğini vurguladı.

Amaçlarının, esas olarak gençleri zararlı madde kullanımından uzak tutmak olduğunu dile getiren Hatipoğlu, doğru olanın ve umut ettiklerinin madde kullanımına yatkın çocuk ve gençlerin maddeyle hiç tanışmaması, sonraki adımın ise madde kullanımına alışan gençlere ve ailelere destek vermek olduğunu kaydetti.

Başbakanlık himayesindeki Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, varılan antlaşma neticesinde “1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı” tanıtımının geniş kitlelere yayılması amacıyla uyuşturucu madde kullanımı sorunları yaşayan gençlere ve ailelerine tedavi ve psikolojik destek sağlayacak.